Jadi Ustaz Di Film Air Mata Mualaf, Achmad Megantara Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Achmad Megantara mengaku terkejut ketika diminta menjadi ustaz dalam film Air Mata Mualaf.

Pasalnya, saat pertama dihubungi untuk proyek tersebut, dirinya hanya diberitahu memerankan karakter Reza.

"Jadi, pertama-tama itu sebenarnya awalnya gue pikir gue di-calling di proyek ini itu untuk memainkan dramanya. Kayak begitu. Belum ada bayangan, karena waktu itu masih namanya tuh di-calling namanya Reza. Masih Reza doang. Begitu dapat skenario, 'Wuh, Ustaz', begitu," ujar Achmad Megantara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Meski sempat kaget mendapatkan peran sebagai Ustaz, tetapi dia berusaha memaksimalkan diri untuk mendalami peran yang dilakoninya.

Achmad Megantara mengatakan dirinya pun melakukan observasi dan riset demi memerankan peran ustaz dengan maksimal.

"Sebagai tanggung jawab kami sebagai seorang aktor, itu harus observasi, terus juga harus tahu bagaimana-bagaimana. Lebih banyak ngobrol juga sih sama Pak Kobut juga sama Kak Acha karena kan intense-nya di Kak Acha juga sama Pak Kobut," tuturnya.

"Jadi, waktu itu lebih menanyakan mau Ustaz yang seperti apa yang akan dibawakan," sambungnya.

Dia merasa tanggung jawab perannya sebagai ustaz cukup besar.