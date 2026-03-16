JPNN.com - Entertainment - Film

Jadi Voice Actor dalam Pelangi di Mars, Gilang Dirga: Aku Di Sini Tuh Bangga

Senin, 16 Maret 2026 – 16:56 WIB
Konferensi film Pelangi di Mars, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Gilang Dirga mengungkapkan rasa bangga dan antusiasnya karena bisa terlibat dalam film fiksi ilmiah keluarga berjudul 'Pelangi di Mars'.

Dalam film garapan Upie Guava, dia dipercaya untuk menjadi pengisi suara atau voice actor dari karakter robot bernama Petya.

"Alhamdulillah sih, keterlibatan aku di sini tuh bangga, akunya sendiri pribadi karena cerita dari film ini bukan hanya soal robot, bukan hanya soal astronot, tetapi kalau mau kita gali lebih dalam, ini adalah, betul apa yang dikatakan Upie tadi, ini adalah mimpi," ujar Gilang Dirga di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3).

"Jadi, aku selalu bangga jika aku menjadi bagian dari sejarah apa pun itu untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik," sambungnya.

Dia berharap film yang dibintanginya itu bisa memberikan dampak positif kepada penonton, terutama anak-anak.

Aktor 36 tahun tersebut berharap Pelangi di Mars dapat menginspirasi anak-anak untuk berani bermimpi.

"Mungkin ya bisa dibilang mudah-mudahan ini bisa nge-brainwash anak-anak ke arah yang lebih positif, sehingga mereka tidak takut untuk punya mimpi," ucap Gilang Dirga.

Sementara itu, Sutradara Upie Guava menyampaikan rasa harunya melihat visi yang dia bangun bersama ratusan kru akhirnya terwujud nyata di layar lebar.

