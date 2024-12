Jadi yang Terbaik di Dunia, BRCC Siap Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pusat bahasa dan kebudayaan Tiongkok Belt & Road Chinese Center (BRCC) Indonesia resmi terpilih sebagai perwakilan BRCC terbaik di Dunia.

Penghargaan ini diberikan pada acara The 2nd Belt and Road Chinese University and Overseas Partner Exchange Conference yang digelar di Guangzhou dan menghadirkan 100 universitas terkemuka dari Tiongkok serta lebih dari 500 delegasi internasional dari 54 negara.

Pemilihan BRCC Indonesia sebagai perwakilan BRCC terbaik di dunia ini berdasarkan penilaian terhadap aspek komunikasi, pelayanan, perkembangan, kerja sama tim, serta kemitraan baru yang telah terjalin.

Direktur BRCC Indonesia Veby Millian Kesuma S.S, MTCSOL mengaku merasa bangga karena bisa meraih pencapaian itu.

"Kami terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai peluang terkait studi di negara Tiongkok, serta mendorong makin banyak kerja sama yang terjalin antara institusi pendidikan lokal dengan institusi pendidikan di Tiongkok untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Veby dikutip, Kamis (5/12).

Veby menjelaskan pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi dan dukungan penuh bagi tim BRCC Indonesia untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk kolaborasi dan kerja sama yang didorong oleh BRCC adalah perjanjian kerjasama antara Universitas Wahid Hasyim dari Indonesia dan Jiangsu University of Technology dari Tiongkok.

Kolaborasi ini diharapkan membuka peluang pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, serta pengembangan program akademik inovatif antara kedua institusi.