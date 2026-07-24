Jadikan Anak Disabilitas Tokoh Utama, Istimewa Hadirkan Kisah Petualangan dan Kehangatan Keluarga

jpnn.com - Kairos Film merilis official trailer dan poster untuk "Istimewa", sebuah film keluarga yang dapat dinikmati seluruh kalangan dan usia.

Film ini mengangkat kisah sekelompok anak disabilitas dalam sebuah perjalanan penuh makna untuk mencari sosok ayah yang menjadi tempat mereka pulang.

Dibalut petualangan yang penuh kejutan, dinamika persahabatan yang hangat, serta berbagai momen yang mengundang tawa, Istimewa menghadirkan cerita yang menghibur sekaligus menghangatkan hati tentang keluarga, keberanian, dan arti kehadiran.

Disutradarai Ruben Adrian, Istimewa mengisahkan kehidupan anak-anak di Rumah Istimewa yang tumbuh bersama dalam kasih sayang Pak Mahendra.

Ketika figur ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar tiba-tiba menghilang, mereka memutuskan meninggalkan rumah untuk mencarinya.

Dari situlah petualangan dimulai, membawa mereka bertemu orang-orang baru, menghadapi berbagai tantangan, sekaligus menemukan makna persahabatan, keberanian, dan keluarga.

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Film ini menempatkan anak-anak disabilitas sebagai karakter utama yang menggerakkan cerita.

Dengan kepribadian yang beragam, rasa ingin tahu yang besar, serta dinamika yang penuh warna, mereka hadir sebagai tokoh yang memiliki mimpi, keberanian, rasa humor, dan cara unik dalam memandang dunia.