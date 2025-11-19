Jadikan Jokowi Patron PSI, Ahmad Ali Ingin Anak Muda Berkesempatan Jadi Pemimpin

jpnn.com, PALU - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai patron politik partai berlogo gajah itu.

Dia menyebutkan Jokowi ialah contoh hidup bagi rakyat jelata.

"Pak Jokowi adalah harapan bagi para politisi yang tidak berasal dari keturunan pemilik partai. Contoh hidup bukan dari yang berasal dari keluarga kaya raya meniti karirnya dari bawah sampai di pucuk pemerintahan," kata Ahmad Ali saat sambutannya di Rakorwil DPW PSI Sulteng di Palu, Rabu (19/11).

Dia juga menyebutkan Jokowi bukan dari keluarga nigrat, tetapi bisa meniti karir dan sampai dengan presiden Republik Indonesia.

"Kenapa kita jadikan dia patron? Karena kita mau ke depannya politik itu menjadi harapan bagi para anak-anak muda. Bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak harus menjadi anaknya yang punya partai, menjadi orang kaya atau berasal dari keluarga tertentu," tuturnya.

Dia menjelaskan anak muda yang ingin menjadi pemimpin harus punya konsistensi dan menanamkan nilai-nilai baik pada diri sendiri dan masyarakat.

Baca Juga: Kaesang Minta PSI Harus Lebih Baik dari Partai Lama Ahmad Ali

"Insyaallah masyarakat akan mendorong dan partai partai politik akan mengejar kamu. Dan bagi anak-anak muda, di PSI inilah rumah kalian untuk menanam atau untuk membimbing menjadi sesuatu," jelasnya.

Ali menegaskan PSI satu-satunya partai yang memberikan memberi kesempatan kepada anak muda untuk menjadi pengurus.