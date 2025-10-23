Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal 16 Besar French Open 2025: 2 Wakil Indonesia Saling Jegal demi 1 Tiket Perempat Final

Kamis, 23 Oktober 2025 – 09:33 WIB
Pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat saat berlaga pada ajang Denmark Open 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Indonesia memastikan satu tiket perempat final dari sektor ganda putra French Open 2025.

Kepastian itu didapat setelah dua pasangan, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, akan saling berhadapan di babak 16 besar.

Rian/Rahmat membuat kejutan setelah mengalahkan juara bertahan asal India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor 21-18, 22-20.

Sementara itu, Sabar/Reza tampil impresif dan menang meyakinkan atas ganda putra Jepang Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura dengan skor 21-15, 21-7.

Indonesia masih memiliki wakil lainnya di sektor ganda putra, yakni pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Juara China Open 2025 itu dijadwalkan menghadapi duo Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard, untuk memperebutkan tiket ke perempat final.

Secara keseluruhan, Indonesia berhasil menempatkan 10 wakil di babak kedua French Open 2025.

Dari sektor tunggal putra ada Anthony Sinisuka Ginting, Alwi Farhan, dan Jonatan Christi

