JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal 16 Besar Hong Kong Open 2025: Lawan Berat Menanti Pebulu Tangkis Indonesia

Kamis, 11 September 2025 – 04:35 WIB
Jadwal 16 Besar Hong Kong Open 2025: Lawan Berat Menanti Pebulu Tangkis Indonesia - JPNN.COM
Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana saat berlaga pada ajang Hong Kong Open 2025 di Hong Kong Coliseum, Kowloon. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Wakil Indonesia mulai menemui lawan tangguh pada 16 besar turnamen Hong Kong Open 2025.

Dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan dijadwalkan menghadapi wakil China Weng Hong Yang.

Ini menjadi ujian berikutnya buat Alwi setelah di laga sebelumnya mengalahkan tunggal putra Hong Kong Jason Gunawan dengan skor 21-15, 22-20.

Baca Juga:

Untuk sektor ganda putra, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menemui jalan terjal.

Leo/Bagas akan berhadapan dengan pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang, sedangkan Sabar/Reza bertemu ganda putra Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Ujian juga coba dilewati tiga ganda putri Indonesia, yaitu Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi, serta Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Baca Juga:

Sektor ganda campuran pun tak kalah panas. Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mendapat ujian berat dari pasangan unggulan.

Adnan/Indah bertemu pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran, sedangkan Jafar/Felisha akan menghadapi duo China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Jadwal lengkap wakil Indonesia di 16 besar turnamen bulu tangkis Hong Kong Open 2025, Kamis (11/9)

TAGS   Hong Kong Open 2025  Jadwal Hong Kong Open 2025  16 besar Hong Kong Open  Hong Kong Open 
