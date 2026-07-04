Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2026, Mulai Minggu Dini Hari

jpnn.com - HOUSTON - Kanada vs Maroko membuka pertunjukan di panggung 16 Besar Piala Dunia 2026.

Laga akan digelar di Stadion Houston, Houston, Minggu (5/7), kick off mulai pukul 00.00 WIB.

Kanada pernah ketemu dengan Maroko di World Cup, yakni empat tahun lalu di Qatar, kalah 1-2.

Apa yang akan terjadi di Houston Stadium Minggu dini hari nanti?

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"Ketika memasuki fase gugur di Piala Dunia, keyakinan akan kekuatan sendiri menjadi penting. Jika kami tampil dalam performa terbaik, kami bisa mewujudkan sesuatu yang istimewa," ujar gelandang Kanada Stephen Eustaquio.

"Tim ini spesial, kami sudah merasa seperti saudara. Ketika kami berjuang untuk satu sama lain, hal-hal luar biasa bisa terjadi," imbuhnya. (fifa/jpnn)

Jadwal 16 Besar dan Bagan Piala Dunia 2026

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