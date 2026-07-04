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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2026, Mulai Minggu Dini Hari

Sabtu, 04 Juli 2026 – 16:45 WIB
Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2026, Mulai Minggu Dini Hari - JPNN.COM
Stadion Houston menjadi arena 16 Besar Piala Dunia 2026 Kanada vs Maroko. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - HOUSTON - Kanada vs Maroko membuka pertunjukan di panggung 16 Besar Piala Dunia 2026.

Laga akan digelar di Stadion Houston, Houston, Minggu (5/7), kick off mulai pukul 00.00 WIB.

Kanada pernah ketemu dengan Maroko di World Cup, yakni empat tahun lalu di Qatar, kalah 1-2.

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"Ketika memasuki fase gugur di Piala Dunia, keyakinan akan kekuatan sendiri menjadi penting. Jika kami tampil dalam performa terbaik, kami bisa mewujudkan sesuatu yang istimewa," ujar gelandang Kanada Stephen Eustaquio.

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"Tim ini spesial, kami sudah merasa seperti saudara. Ketika kami berjuang untuk satu sama lain, hal-hal luar biasa bisa terjadi," imbuhnya. (fifa/jpnn)

Jadwal 16 Besar dan Bagan Piala Dunia 2026
Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2026, Mulai Minggu Dini Hari Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2026, Mulai Minggu Dini Hari Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2026, Mulai Minggu Dini Harififa

Laga 16 Besar Piala Dunia 2026 Minggu dini hari sampai pagi Kanada vs Maroko & Paraguay vs Prancis.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2026  16 Besar Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Kanada vs Maroko  Paraguay vs Prancis 

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