JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal 2 Laga Terakhir Persib, Dedi Bilang Belum Aman

Jumat, 15 Mei 2026 – 05:58 WIB
Gelandang Persib, Dedi Kusnandar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Dedi Kusnandar sudah menjalani laga pertamanya bersama Persib Bandung seusai kembali dari masa pinjaman dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC di putaran pertama BRI Super League 2025/2026.

Dedi kembali dari ke Persib pada putaran kedua setelah mencatatkan lima penampilan selama membela Bhayangkara di putaran pertama.

Laga pertama setelah kembali ke Bandung ialah saat dia masuk sebagai pemain pengganti pada menit 80 melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu, yang diakhiri kemenangan untuk Persib dengan skor 2-1.

Dedi Kusnandar mengaku siap dimainkan kapan pun dan di mana pun.

“Ya, pastinya senang, saya datang ke sini dengan banyak pemain-pemain berkualitas. Saya datang ke sini pengen bantu tim, kapanpun dan di manapun saya disuruh main saya siap,” kata Dedi, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (14/5).

Kemenangan atas Persija berarti besar bagi Persib karena menjaga Pangeran Biru tetap berada di jalur juara Super League.

Tim asuhan Bojan Hodak ini mengoleksi 75 poin di posisi pertama, memenangi head to head dengan Borneo yang berada di posisi kedua dengan poin yang sama.

Selain itu, kemenangan ini membuat Persib mengalahkan Persija dua kali dalam musim ini, sekaligus memupus mimpi mereka untuk juara dan dipastikan finis di posisi ketiga.

Berikut ini jadwal 2 laga terakhir Persib Bandung, Dedi Kusnandar siap dimainkan kapan pun.

