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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal 32 Besar China Open 2026: 5 Wakil Indonesia Berjuang Cari Kemenangan

Selasa, 21 Juli 2026 – 04:50 WIB
Jadwal 32 Besar China Open 2026: 5 Wakil Indonesia Berjuang Cari Kemenangan - JPNN.COM
Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang Japan Open 2026 di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali menurunkan komposisi sebelas pemain pada turnamen bulu tangkis China Open 2026.

Rencananya ajang akbar BWF Super 1000 itu akan digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Selasa (21/7) mulai pukul 08.00 pagi WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com.

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Dari sektor tunggal putri akan tampil Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil tuan rumah, Han Qian Xing.

Dari sektor ganda putra akan bermain Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlev Isfahani.

Ganda putri menampilkan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi.

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Fadia/Tiwi menghadapi lawan tangguh di babak pertama yaitu wakil Jepang, Sayaka Hirota/Ayako Sakuramoto.

Adapun dari sektor ganda campuran bakal menurunkan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja yang akan menghadapi wakil Skotlandia,  Alexander Dunn/Julie Macpherson.

Indonesia kembali menurunkan komposisi 11 pemain pada turnamen bulu tangkis China Open 2026.

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TAGS   China Open 2026  BWF Super 1000  China Open  Putri Kusuma Wardani  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Fajar/Fikri 

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