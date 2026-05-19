Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal 32 Besar Malaysia Masters 2026: Jalan Terjal Ganda Putra Raih Gelar Juara

Selasa, 19 Mei 2026 – 05:00 WIB
Jadwal 32 Besar Malaysia Masters 2026: Jalan Terjal Ganda Putra Raih Gelar Juara - JPNN.COM
Pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat saat berlaga pada ajang All England 2026 di Birmingham, Inggris. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia berupaya meraih hasil di Malaysia Masters 2026.

Satu gelar juara melalui pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di Thailand Open 2026 menjadi pelecut pemain lainnya untuk berprestasi.

Rencananya ajang Malaysia Masters 2026 akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur mulai Selasa (19/5).

Baca Juga:

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa streaming di Vidio.com.

Sektor ganda putra, yakni Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat akan mengawali perjuangan dari babak 32 besar.

Putra/Bagas akan berhadapan dengan lawan tangguh yakni Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Baca Juga:

Adapun Rian/Rahmat mendapatkan ujian perdana dari pasangan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Dari sektor ganda putri tercatat duel sesama wakil Merah Putih yaitu Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine vs Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu akan tersaji.

Sektor ganda putra Indonesia di Malaysia Masters 2026 bakal sulit sejak babak pertama, Selasa (19/5).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malaysia Masters  Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin  bulu tangkis  Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat 
BERITA MALAYSIA MASTERS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp