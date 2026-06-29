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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal 32 Besar Piala Dunia 2026: Brasil, Jerman, atau Belanda yang Gugur?

Senin, 29 Juni 2026 – 21:43 WIB
Jadwal 32 Besar Piala Dunia 2026: Brasil, Jerman, atau Belanda yang Gugur? - JPNN.COM
Pelatih Belanda Ronald Koeman. Foto: Eloisa Sanchez/Reuters

jpnn.com - HOUSTON - Fase 32 Besar Piala Dunia 2026 pada Selasa (30/6) dini hari hingga siang bakal menggetarkan jiwa-jiwa para pencandu bola.

Tiga kekuatan lawas sepak bola dunia, yakni Brasil, Jerman, dan Belanda akan merumput, menghadapi lawan-lawan yang kuat.

Brasil vs Jepang. Jerman vs Paraguay. Belanda vs Maroko.

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Atau ketiganya mencapai 16 Besar?

Jepang mengalahkan Brasil 3-2 dalam pertandingan persahabatan di Tokyo pada Oktober, dan Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengatakan bahwa pertandingan itu telah memberinya wawasan yang sangat baik tentang Jepang.

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"Saya mendapat pengalaman dan pengetahuan sebagai pelatih timnas, bahwa Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia," katanya.

"Kami harus menghormati mereka dan akan mempersiapkan pertandingan seperti final," imbuh Ancelotti.

Cek jadwal pertandingan 32 Besar Piala Dunia 2026 Selasa dini hari hingga siang hari. Wow semuanya.

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TAGS   jadwal 32 Besar Piala Dunia 2026  Brasil Vs Jepang  Jerman Vs Paraguay  Belanda vs Maroko  Piala Dunia 2026 
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