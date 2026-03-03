Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal All England 2026, Menanti Debut Raymond/Joaquin

Selasa, 03 Maret 2026 – 16:01 WIB
Jadwal All England 2026, Menanti Debut Raymond/Joaquin - JPNN.COM
Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Wakil Indonesia akan memulai perjuangan pada ajang All England 2026.

Enam wakil Merah Putih dijadwalkan tampil di babak 32 besar yang digelar di Utilita Arena Birmingham, Selasa (3//20263), mulai pukul 17.00 WIB.

Dari sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Denmark Mia Blichfeldt.

Baca Juga:

Pada sektor ganda putra, Indonesia diwakili Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Fajar/Fikri dijadwalkan menghadapi Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), sedangkan Leo/Bagas berjumpa Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan).

Adapun Raymond/Joaquin yang menjalani debut akan menantang wakil Korea Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.

Baca Juga:

Juara Australia Open 2025 itu berharap bisa tampil maksimal dan menciptakan kejutan pada turnamen BWF Super 1000 tersebut.

"Saya sendiri senang banget karena ini memang turnamen yang sudah kami kejar dari kecil. Kami pengen merasakan main di sini dan Puji Tuhan sekarang kesampaian," ungkap Joaquin.

Jadwal wakil Indonesia yang akan memulai perjuangan pada ajang All England 2026, Selasa (3/3)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   All England 2026  jadwal All England 2026  Raymond Joaquin  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  All England 
BERITA ALL ENGLAND 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp