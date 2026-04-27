JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Bali United vs PSM Makassar Hari Ini, Serdadu Tridatu Pengin 3 Kali Beruntun

Senin, 27 April 2026 – 03:39 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen saat menghadiri konferensi pers jelang jumpa PSM Makassar pada pekan ke-30 Super League 2025/26 yang dijadwalkan hari ini, Senin (27/4). Foto: Dokumentasi Bali United

jpnn.com - JAKARTA - Jadwal pertandingan Bali United vs PSM Makassar pada laga lanjutan Super League 2025/26 akan digelar pada hari ini Senin (27/4) sore.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tidak punya waktu banyak mempersiapkan diri melawan PSM lantaran baru beberapa hari tiba di pulau Dewata.

Kadek Arel dan kolega tercatat baru pulang dari laga tandang melawan Persita Tangerang pada Kamis (23/4).

Pelatih Bali United Johnny Jansen berupaya untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk bisa kembali meraih kemenangan.

Tercatat pemilik dua gelar juara Liga 1 itu tengah dalam kepercayaan diri seusai menang dalam dua laga terakhir saat jumpa Malut United (4-1) dan Persita (1-0).

Tren tersebut diharapkan berlanjut saat Bali United jumpa tim berjuluk Juku Eja itu pada pekan ke-30 ajang akbar sepak bola Tanah Air.

“Fokus saya tertuju pada setiap pertandingan yang akan datang. Pelan-pelan mengalami peningkatan dan kami mencoba membangun momen yang baik dari setiap laga yang dijalankan.”

“Ini kompetisi yang baik di mana setiap tim memiliki kualitas dengan poin yang berdekatan," ujar pelatih kelahiran 2 Maret 1975 itu.

Jadwal laga Bali United vs PSM Makassar akan berlangsung pada pekan ke-30 Super League 2025/2026 akan digelar hari ini.

TAGS   Bali United  PSM Makassar  Super League  serdadu tridatu 
