Jadwal Bali United vs PSM Makassar Hari Ini, Serdadu Tridatu Pengin 3 Kali Beruntun

jpnn.com - JAKARTA - Jadwal pertandingan Bali United vs PSM Makassar pada laga lanjutan Super League 2025/26 akan digelar pada hari ini Senin (27/4) sore.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tidak punya waktu banyak mempersiapkan diri melawan PSM lantaran baru beberapa hari tiba di pulau Dewata.

Kadek Arel dan kolega tercatat baru pulang dari laga tandang melawan Persita Tangerang pada Kamis (23/4).

Pelatih Bali United Johnny Jansen berupaya untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk bisa kembali meraih kemenangan.

Tercatat pemilik dua gelar juara Liga 1 itu tengah dalam kepercayaan diri seusai menang dalam dua laga terakhir saat jumpa Malut United (4-1) dan Persita (1-0).

Tren tersebut diharapkan berlanjut saat Bali United jumpa tim berjuluk Juku Eja itu pada pekan ke-30 ajang akbar sepak bola Tanah Air.

“Fokus saya tertuju pada setiap pertandingan yang akan datang. Pelan-pelan mengalami peningkatan dan kami mencoba membangun momen yang baik dari setiap laga yang dijalankan.”

“Ini kompetisi yang baik di mana setiap tim memiliki kualitas dengan poin yang berdekatan," ujar pelatih kelahiran 2 Maret 1975 itu.