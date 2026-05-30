Jadwal dan Live Streaming Semifinal Singapore Open 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 – 10:36 WIB

jpnn.com - SINAGPORE - Pertemuan dua wanita, yakni Akane Yamaguchi (Jepang) dengan Wang Zhi Yi (China) menjadi pembuka semifinal Singapore Open 2026 Super 750 di Singapore Indoor Stadium, Sabtu (30/5).

Duel Akane vs Wang dijadwalkan dimulai pukul 11.00 WIB.

Anda bisa menyaksikan pertarungan Top 4 tunggal putri dan seluruh laga semifinal itu via live streaming Vidio.

Setelah menghadirkan tunggal putri, match ke-2 semifinal pun masih melibatkan wanita, yakni ganda putri.

Wakil Indonesia, yakni Alwi Farhan dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berturut-turut akan mengayun raket di match ke-8 dan ke-9. Cek di bawah ini. (bwf/jpnn)

Jadwal Semifinal Singapore Open 2026 Super 750

bwf