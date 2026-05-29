Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal Duta Indonesia di Top 8 Singapore Open 2026 Hari Ini

Jumat, 29 Mei 2026 – 09:45 WIB
Jadwal Duta Indonesia di Top 8 Singapore Open 2026 Hari Ini - JPNN.COM
Alwi Farhan. Foto: Adek Berry/AFP

jpnn.com - SINGAPORE - Tunggal putra Indonesia peringkat 13 dunia Alwi Farhan belum memenangi apa pun di Singapore Open 2026 Super 750.

Alwi pun menyadari hal itu setelah dirinya menjadi buah bibir, seusai mengalahkan si nomor satu dunia Shi Yu Qi (China) di 16 Besar kemarin.

"Saya ingin menjaga tetap rendah hati, karena besok (hari ini; perempat final) akan lebih penting lagi,” tutur Alwi.

Baca Juga:

Pada perebutan tiket semifinal di Singapore Indoor Stadium, Jumat (29/5) sore nanti, Alwi akan meladeni tunggal putra Jepang Kodai Naraoka.

Rekor head to head 0-1 Alwi tertinggal dari Naraoka.

Pertandingan Alwi vs Naraoka menjadi match ke-9 di Court 1. Paling cepat laga itu digelar pukul 17.40 WIB.

Baca Juga:

Pemenang Alwi vs Naraoka akan ketemu Anders Antonsen (Denmark) vs Alex Lanier (Prancis) di semifinal.

Sementara itu, satu wakil lainnya dari Merah Putih, ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri ketemu duet Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Indonesia masih bisa menempatkan dua wakil di Singapore Open 2026 Super 750. Lumayan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Singapore Open 2026  Alwi Farhan  Fajar/Fikri  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri 
BERITA SINGAPORE OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp