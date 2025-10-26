Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal Final French Open 2025: Fajar/Fikri Bawa Harapan Indonesia

Minggu, 26 Oktober 2025 – 07:45 WIB
Jadwal Final French Open 2025: Fajar/Fikri Bawa Harapan Indonesia - JPNN.COM
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final French Open 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Harapan Indonesia di ajang French Open 2025 kini tertumpu pada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Ganda putra andalan Merah Putih itu akan berjuang di partai final menghadapi pasangan tangguh Korea, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Rangkaian final French Open 2025 akan berlangsung hari ini, Minggu (26/10/2025) mulai pukul 17.00 WIB.

Baca Juga:

Duel Fajar/Fikri vs Kim/Seo menjadi partai keempat dalam jadwal final kali ini.

Sorotan fan bulu tangkis Indonesia kini tertuju pada Fajar/Fikri, satu-satunya wakil Merah Putih yang masih bertahan hingga laga puncak.

Fajar/Fikri melangkah ke final setelah tampil impresif dengan menghajar unggulan kedua asal Malaysia Aaron Chia/Soh lewat kemenangan dua gim langsung 21-14, 21-19.

Baca Juga:

Fajar menyadari tantangan besar sudah menanti. Kim/Seo dikenal sebagai pasangan dengan performa stabil sepanjang musim, dan menjadi salah satu lawan paling tangguh di sektor ganda putra.

"Sangat senang bisa ke final lagi, tetapi kami mau juara. Jadi, nanti lawan Kim/Seo harus siap capek, baik secara fisik, mental, maupun fokus. Besok harus habis-habisan," tegas Fajar.

Harapan Indonesia di ajang French Open 2025 kini tertumpu pada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   French Open 2025  jadwal final French Open 2025  Fajar Fikri  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  French Open 
BERITA FRENCH OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp