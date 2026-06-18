Jadwal Final IBL 2026: Pelita Jaya Diprediksi Tidak Mudah Rengkuh Trofi Kelima

Kamis, 18 Juni 2026 – 22:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Final IBL 2026 akan mempertemukan Pelita Jaya dengan Bogor Hornbills.

Pelita Jaya melangkah seusai mengalahkan Dewa United dengan skor 3-1 dalam sistem best of five series.

Tim berjuluk PJ tersebut mampu menang di tiga gim dengan skor 93-79, 84-83, dan 94-78.

Adapun Bogor Hornbills di luar dugaan mampu mengalahkan Satria Muda Bandung juga dengan skor 3-1.

Tim asal kota Hujan itu mampu membuka gim pertama 99-93 sebelum akhirnya menutup dengan kemenangan 93-82, dan 82-79.

Rencananya laga perdana final IBL 2026 akan digelar di GOR Soemantri, Jakarta, Jumat (19/6) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan final bisa melalui IBL TV.

Jadwal pertandingan final IBL 2026