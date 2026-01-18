Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal Final India Open 2026: Ada Kejutan Super

Minggu, 18 Januari 2026 – 06:54 WIB
Jadwal Final India Open 2026: Ada Kejutan Super - JPNN.COM
Ganda campuran Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje. Foto: badminton photo - bwf

jpnn.com - NEW DELHI - Kejutan luar biasa terjadi di final ganda campuran India Open 2026 Super 750 yang digelar di Indira Gandhi Sports Complex, Minggu (18/1).

Hasilnya, nanti. Ini soal kontestan. Finalis ganda campuran merupakan penakluk Top 2.

Ganda campuran nomor 1 dunia dari China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping kalah dari duo Thailand ranking empat dunia Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 21-16, 19-21, 16-21.

Baca Juga:

Lalu, ganda campuran nomor 2 dunia, juga dari China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin kalah dari pasangan Denmark peringkat 12 dunia Mathias Christiansen/Alexandra Boje 21-16, 14-21, 14-21.

Tak ada China di final ganda campuran. Hal yang sangat jarang terjadi di turnamen BWF level Super 500 ke atas.

"Pada dasarnya, Alexandra mengatakan kepada saya, bahwa saya tidak bermain cukup baik,” kata Mathias setelah memastikan tiket final.

Baca Juga:

"Saya pikir dia benar," imbuhnya.

“Kami hanya mencoba mencari beberapa solusi karena kami tahu jika kami bermain seperti itu di gim pertama, maka kami akan dihancurkan juga di gim kedua," tutur Alexandra.

Final India Open 2026 Super 750 dimulai pukul 12.30 WIB. Cek jadwal lengkap di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jadwal Final India Open 2026  Final India Open 2026  India Open 2026  Mathias Christiansen/Alexandra Boje  Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp