Jadwal Final Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Argentina, Pertama Sejak 1930

jpnn.com - NEW JERSEY - Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina bakal digelar di Stadion New York New Jersey atau dikenal juga dengan MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7) dini hari WIB.

Spanyol petahana Piala Eropa (EURO), sedangkan Argentina juara bertahan Piala Amerika (Copa America).

Menurut Opta, final seperti itu baru pertama kali terjadi di Piala Dunia.

"Final 2026 antara Spanyol dan Argentina akan menjadi final Piala Dunia FIFA pertama antara yang mempertemukan juara bertahan UEFA Eropa, dan juara bertahan CONMEBOL Copa America," ulasan Opta.

Spanyol telah mencapai final Piala Dunia kedua mereka setelah 2010 ketika mereka memenangi turnamen.

Itu juga terakhir kalinya juara bertahan Piala Eropa mencapai final.

Argentina telah mencapai final Piala Dunia untuk ketujuh kalinya, terbanyak kedua setelah Jerman (8).

Itu juga berarti Argentina berada di partai puncak Piala Dunia berturut-turut untuk kedua kalinya, sebelumnya pada 1986/1990.