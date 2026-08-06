Jadwal Final Piala Presiden 2026: Akankah Persib Pulang dari Gianyar Membawa Rp8 Miliar?

Kamis, 06 Agustus 2026 – 05:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Jadwal final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya akan berlangsung hari ini Kamis (6/8) pukul 20.00 WIB.

Adapun untuk perebutan tempat ketiga, pertandingan akan digelar pukul 15.30 WIB.

"Perebutan tempat ketiga yang mempertemukan Persija Jakarta dan Arema FC akan dimulai pukul 16.30 WITA atau 15.30 WIB," kata Wakil Ketua 6 Bidang Administrasi Turnamen Piala Presiden Risha Adi Wijaya saat konferensi pers daring, Rabu (5/8).

Empat tim tersebut dipastikan akan membawa pulang hadiah miliaran rupiah.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait resmi menaikkan hadiah juara 2, 3 dan 4 sebesar Rp500 juta untuk masing-masing pemenang.

Hadiah juara satu sebelumnya sudah dinaikkan dari Rp6 miliar menjadi Rp8 miliar.

Terbaru, Maruarar menaikkan hadiah untuk juara kedua, ketiga, dan keempat.

"Hari ini saya putuskan untuk juara dua tambahan Rp500 juta, juara tiga tambah Rp500 juta, juara empat tambah Rp500 juta," kata Maruarar saat jumpa pers final Piala Presiden 2026 di Jakarta, Rabu (5/8).