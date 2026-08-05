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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya, Tanpa Penonton?

Rabu, 05 Agustus 2026 – 05:40 WIB
Jadwal Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya, Tanpa Penonton? - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - GIANYAR – Jadwal laga final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, digelar pada Kamis 6 Agustus.

Persebaya Surabaya masuk final seusai menundukkan Arema FC dengan skor 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam.

Pertandingan derbi Jawa Timur itu berlangsung alot pada babak pertama yang dikawal wasit Candra dari Kota Padang, Sumatera Barat.

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Terbukti jual beli serangan yang dilakukan kedua tim belum membuahkan hasil hingga pertandingan berlangsung sudah penuh 45 menit.

Awalnya, Arema memberi harapan gol pada menit-18.

Namun, hasil tersebut dianulir wasit setelah menganalisis melalui perbantuan video (VAR) yang menunjukkan adanya offiside.

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Skor kacamata akhirnya pecah saat tambahan waktu enam menit babak pertama, bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes menjebol gawang yang dijaga kiper Arema, Adi Satryo.

Papan skor akhirnya berubah 1-0 untuk skuad dengan julukan Bajul Ijo itu hingga kedua tim turun minum.

Pertandingan final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya rencananya tanpa penonton dengan alasan keamanan.

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TAGS   Persib vs Persebaya  Piala Presiden 2026  final Piala Presiden 2026  Arema FC  Persib Bandung 
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