Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal Final Thailand Open 2026: Leo/Daniel Main Kedua

Minggu, 17 Mei 2026 – 10:20 WIB
Jadwal Final Thailand Open 2026: Leo/Daniel Main Kedua - JPNN.COM
Leo/Daniel di Thailand Open 2026. Foto: pbsi

jpnn.com - BANGKOK - Leo Rolly Carnando mengungkap kegembiraannya setelah memastikan tiket final ganda putra Thailand Open 2026 Super 500.

Bersama pasangannya, Daniel Marthin, Leo mulus ke partai puncak setelah mengalahkan ganda China He Ji Ting/Ren Xiang Yu 21-15, 21-18 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Sabtu (16/5).

Bukan sekadar kemenangan di semifinal dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final yang membuat Leo senang, tetapi lantaran bahagia melihat Daniel kembali bermain setelah cedera.

Baca Juga:

Daniel Marthin kembali mengayun raket di kompetisi setelah absen setahun karena cedera.

Duo asal Indonesia itu berpisah pada pertengahan 2024, dengan Daniel berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri dan Leo berpasangan dengan Bagas Maulana.

Pada final Piala Sudirman BWF Mei lalu, Daniel mengalami cedera tulang rawan lutut kiri dan membutuhkan operasi dan absen, baru berakhir pada Thailand Open minggu ini.

Baca Juga:

Leo/Daniel memenangi empat pertandingan dalam dua set langsung, termasuk di semifinal.

“Saya sangat senang bisa mencapai final lagi bersama Daniel. Saya menghormatinya karena berhasil langsung mencapai final di turnamen pertamanya setelah absen setahun. Itu benar-benar mengesankan," tutur Leo.

Meski cuma Super 500, Thailand Open 2026 masih menghadirkan persaingan sengit dan menghibur, layak ditonton.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jadwal Final Thailand Open 2026  Thailand Open 2026  Jadwal Final Thailand Open  Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp