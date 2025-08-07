Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Jadwal IBL All Indonesia 2025: Satria Muda Bandung Baru Lahir Langsung Bertarung

Kamis, 07 Agustus 2025 – 16:58 WIB
Satria Muda menjadi salah satu kontestan IBL All Indonesia 2025. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Pencinta basket nasional akan disuguhkan pertandingan menarik dalam turnamen bertajuk IBL All Indonesia 2025.

Sesuai namanya, kompetisi ini hanya diikuti oleh pemain lokal, tanpa kehadiran pemain asing maupun heritage. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi para pemain muda, termasuk para rookie.

Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah mengatakan ajang ini menjadi momen penting untuk menunjukkan kualitas pemain lokal.

"Para pemain lokal sudah memberikan kontribusi pada musim kompetisi lalu dengan banyaknya rekor individu yang mereka torehkan."

"Pada turnamen ini peran pemain lokal akan sangat besar karena tanpa pemain asing dan heritage,” kata Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah.

Sejumlah tim sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi yang akan digelar di Stadion Indoor Manahan Solo, pada 16–31 Agustus 2025.

Salah satu sorotan datang dari Satria Muda Bandung, yang akan menjalani debut di kompetisi resmi. Klub tersebut merupakan transformasi dari Satria Muda Pertamina dan Prawira Bandung.

Hal ini menyusul langkah PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) selaku pemilik Prawira mengakuisisi Satria Muda.

