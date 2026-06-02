JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal Indonesia Open 2026 Hari Ini: Wakil Merah Putih Langsung Dihadapkan Ujian

Selasa, 02 Juni 2026 – 05:05 WIB
Istora Senayan akan menjadi venue Indonesia Open 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Turnamen bulu tangkis bergengsi dengan tajuk Polytron Indonesia Open 2026 akan digelar mulai hari ini, Selasa (2/6/2026) di Istora Senayan, Jakarta.

Sebanyak 21 atlet Merah Putih dipastikan tampil di turnamen ini yang tersebar di lima sektor.

11 wakil Indonesia langsung menjalani laga perdana untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar.

Salah satu partai yang cukup menyita perhatian ialah duel Alwi Farhan melawan Lakshya Sen di sektor tunggal putra.

Lakshya Sen merupakan pemain nomor 10 dunia. Meski begitu, Alwi ternyata punya rekor manis ketika bertemu pemain andalan India tersebut.

Kedua pemain sudah bertemu sebanyak satu kali. Hasilnya, Alwi mampu mengalahkan Sen di ajang Macau Open 2025 dua gim langsung 21-16, 21-9.

Selain Alwi, Jonatan Christie juga akan tampil di nomor tunggal putra. Peraih emas Asian Games 2018 itu akan menghadapi Jason Teh dari Singapura.

Beralih ke sektor ganda putra, satu pasangan yang menyita perhatian ialah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Mereka sudah ditunggu Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan).

