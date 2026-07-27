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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2026 Hari Ini, John Herdman Perlu Formula Baru

Senin, 27 Juli 2026 – 16:25 WIB
Jadwal Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2026 Hari Ini, John Herdman Perlu Formula Baru - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja laga Grup A Piala AFF 2026 akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, hari ini Senin (27/7) pukul 20.30 WIB.

Pengamat sepak bola Mohamad Kusnaeni menilai Timnas Indonesia memerlukan formula baru untuk mengatasi Kamboja pada Piala AFF 2026.

"Pelatih John Herdman perlu menemukan formula baru dengan materi pemain yang ada. Termasuk perlu menyesuaikan rencana permainan untuk memaksimalkan potensi pemain yang ada saat ini," kata Mohamad Kusnaeni ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

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Laga menghadapi Kamboja, menurut Kusnaeni, tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Timnas Garuda meskipun peluang Indonesia menang cukup besar.

Kamboja datang dengan motivasi besar setelah kalah 1-2 dari Singapura akibat gol menit akhir.

Kekalahan itu akan menjadi suntikan motivasi besar bagi mereka untuk berjuang lebih keras dan meraih hasil positif di laga kedua mereka.

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Di sisi lain, Timnas Indonesia tampil dengan wajah berbeda dibanding empat laga sebelumnya, di bawah asuhan pelatih asal Inggris John Herdman.

"Ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan karena banyak perbedaan materi pemain," katanya.

Berikut jadwal Indonesia vs Kamboja laga Piala AFF 2026 hari ini. Bukan pertandingan yang mudah bagi Timnas Garuda.

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TAGS   Indonesia vs kamboja  Timnas Indonesia  Timnas Indonesia vs Kamboja  Piala AFF 2026  John Herdman 
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