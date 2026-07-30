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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Laga Terakhir Grup Piala Presiden 2026, Cek Klasemen

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:34 WIB
Jadwal Laga Terakhir Grup Piala Presiden 2026, Cek Klasemen - JPNN.COM
Logo Piala Presiden 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG – Penyisihan grup Piala Presiden 2026 menyisakan satu matchday terakhir yang hadir pada 31 Juli-1 Agustus.

Dari Grup A (Bandung), Arema FC akan meladeni DPMM FC (Brunei), sedangkan si tuan rumah grup, Persib, menghadapi Tampines Rovers (Singapura).

Arema butuh minimal hasil imbang dengan DPMM FC untuk lulus ke semifinal menemani Persib.

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Dari Grup B (Surabaya), Persija Jakarta ketemu PSMS Medan, sedangkan Persebaya menantang si juara bertahan Port FC.

Hingga matchday 2 grup, baru Persib dan Persebaya yang memastikan tempat di semifinal.

Persib sudah memastikan diri sebagai juara Grup A berbekal enam poin dan unggul head to head dari Arema FC yang kini berada di urutan kedua.

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Arema FC punya peluang lebih besar ketimbang Tampines Rovers, untuk menemani Persib ke semifinal. Itu lantaran Arema lebih baik dalam urusan head to head dengan Tampines Rovers.

Sementara itu, di Surabaya, Persebaya vs Port FC akan menentukan status juara grup.

Hingga matchday 2 grup Piala Presiden 2026, baru Persib dan Persebaya yang memastikan tempat di semifinal.

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TAGS   klasemen Piala Presiden 2026  jadwal piala presiden 2026  Piala Presiden 2026  Piala Presiden  Persebaya  Persib 

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