JPNN.com - Olahraga

Jadwal Lengkap Pekan ke-11 Super League, Persib Banyak Opsi

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Jadwal Lengkap Pekan ke-11 Super League, Persib Banyak Opsi
Luciano Guaycochea. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak punya banyak pilihan pemain menggantikan Luciano Guaycochea a.k.a Lucho pada pekan ke-11 Super League, di kandang Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (1/11).

Lucho harus absen pada laga itu karena kartu merah yang didapat pada pekan sebelumnya melawan Persis Solo.

Hodak mengaku sudah mempersiapkan beberapa nama untuk mengisi posisi gelandang -pos yang ditinggalkan Lucho.

Ada Adam Alis, Wiliam Marcilio, Frans Putros, bahkan pemain muda Robi Darwis. 

“Ya, Lucho tak bisa bermain, dan kami menyiapkan pemain lainnya, mungkin Robi, mungkin Adam, mungkin Wiliam, mungkin Putros. Jadi, kami punya banyak opsi,” ujar Hodak.

Bek Timnas Irak Frans Putros juga yakin bisa dimainkan setelah mengalami cedera dalam sesi latihan sebelumnya. Putros diistirahatkan Hodak dalam dua laga terakhir Maung Bandung. Kini pelatih punya lebih banyak opsi di sektor gelandang dan belakang.  

“Putros sudah fit, dia sudah berlatih pada latihan resmi dan pulih sepenuhnya. Dia sekarang tersedia dan tidak masalah,” ujar Hodak. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-11 dan Klasemen Super League
Jadwal Lengkap Pekan ke-11 Super League, Persib Banyak Opsi

Lihat jadwal lengkap pekan ke-11 BRI Super League di sini. Banyak partai seru. Cek klasemen.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

