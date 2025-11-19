Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Lengkap Pekan ke-13 Super League: Ujian Berat

Rabu, 19 November 2025 – 07:56 WIB
Jadwal Lengkap Pekan ke-13 Super League: Ujian Berat
Ilustrasi Super League. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JEPARA - Pekan ke-13 Super League bergulir akhir pekan ini setelah kompetisi rehat lantaran jeda internasional.

Laga di Gelora Bumi Kartini, Jepara, membuka pekan ke-13. Tuan rumah Persijap Jepara menjamu sesama tim papan bawah, yakni Semen Padang FC.

Semen Padang punya tugas superberat, karena setelah bertandang ke Jepara, harus kembali away, yaitu ke markas Persik Kediri.

Tim asuhan Pelatih Dejan Antonic terbang dari Padang menuju Jepara pada Selasa (18/11) dengan memboyong 22 pemain.

Di sektor penjaga gawang, ada nama Arthur Augusto dan Muhammad Farel. Lalu di lini belakang ada Angelo Meneses, Rui Rampa, Herwin Tri Saputra, Leo Guntara, Ricky Ariansyah, Samuel Christianson dan Zidane Afandi

Sedangkan di lini tengah, ada Rosad Setiawan, Alhassan Wakaso, Dimas Roni, Ripal Wahyudi, Ambrizal Umanailo, Pedro Matos, Irsyad Maulana, Firman Juliansyah, Ferdiansyah, Febrian Tri Saputra dan Armando Oropa

Sementara itu, di posisi ujung tombak, Kabau Sirah memboyong Cornelius Stewart dan sang supersub Muhammad Ridwan.

Dari 22 nama ini, tidak ada nama Bruno Gomes dan Felipe Chaby yang sering menjadi andalan. Bruno Gomes absen akibat cedera paha dan Felipe Chaby sedang sakit.



