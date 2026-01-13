Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Jadwal Lengkap Penerimaan Murid Baru Madrasah 2026/2027, Dibuka Luring & Daring

Selasa, 13 Januari 2026 – 03:51 WIB
Jadwal Lengkap Penerimaan Murid Baru Madrasah 2026/2027, Dibuka Luring & Daring - JPNN.COM
Penerimaan murid baru (Ilustrasi). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jadwal lengkap penerimaan murid baru madrasah 2026/2027, sudah dibuka mulai bulan ini.

Kementerian Agama (Kemenag) membuka seleksi penerimaan murid baru madrasah (PMBM) 2026/2027. Pendaftaran seleksi PMBM dibuka sejak Januari 2026.

“Kami telah menerbitkan petunjuk teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah tahun pelajaran 2026/2027 sebagai panduan madrasah dalam penyelenggaraan seleksi,” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Nyayu Khodijah, Senin (12/1).

Baca Juga:

Juknis ini, kata Nyayu Khodijah, berlaku pada seleksi murid baru pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

PMBM bisa dilaksanakan secara daring atau secara luring.

Madrasah Negeri, ujarnya, wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PMBM, baik persyaratan, sistem seleksi, maupun daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Baca Juga:

Selain itu, madrasah negeri juga harus mengumumkan hasil penerimaan murid baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website madrasah, website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau website Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota).

“Biaya dalam pelaksanaan PMBM pada Madrasah Negeri dibebankan pada anggaran BOS/BOP sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA pada tahun anggaran berjalan,” tegas Nyayu Khodijah.

Jadwal lengkap penerimaan murid baru madrasah 2026/2027, yang dilaksanakan secara luring maupun daring

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Madrasah  pendaftaran murid baru  murid baru  penerimaan murid baru  seleksi penerimaan murid baru  Kemenag  Kementerian Agama 
BERITA MADRASAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp