Jadwal Lengkap Perempat Final Piala Afrika 2025

Rabu, 07 Januari 2026 – 07:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak delapan tim sudah memastikan diri melaju ke perempat final Piala Afrika 2025. Sebanyak delapan negara yang melaju ke perempat final Piala Afrika 2025 ialah Senegal, Mali, Maroko, Kamerun, Mesir, Nigeria, Aljazair dan Pantai Gading, demikian catatan CAF.

Mereka melaju ke perempat final setelah menyingkirkan lawan-lawan mereka di babak 16 besar.

Senegal berhasil menyudahi kejutan Sudan pada babak 16 besar dengan skor 3-1, sedangkan Mali mampu menyingkirkan Tunisia melalui drama adu tendangan penalti.

Selanjutnya pada laga babak 16 besar lainnya, Maroko mengemas kemenangan tipis ketika menghadapi Tanzania 1-0, lalu Kamerun menyudahi perlawanan Afrika Selatan 2-1.

Adapun Mesir berhasil mengalahkan Benin dengan skor 3-1, Nigeria menang besar 4-0 atas Mozambik, Aljazair meraih kemenangan 1-0 kontra Republik Demokratik Kongo setelah bermain selama 120 menit, dan Pantai Gading unggul 3-0 melawan Burkina Faso.

Perempat Final

Kedelapan negara ini selanjutnya akan bertarung pada babak perempat final Piala Afrika 2025 yang rencananya dilangsungkan mulai Jumat (9/1) hingga Sabtu (10/1) waktu setempat.

Pada babak perempat final, Mali dijadwalkan menghadapi Senegal, Kamerun menantang Maroko, Aljazair berjumpa Nigeria, lalu Mesir berhadapan dengan Pantai Gading.