Jadwal Lengkap Persib di AFC Champions League Two, Jumpa Musuh Lama di Laga Pertama
jpnn.com - Persib Bandung akan mengawali perjuangannya di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 dengan menjamu wakil Singapura, Lion City Sailors FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis (18/9/2025).
Seperti diketahui, berdasarkan hasil undian yang dilakukan AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/8), Persib tergabung di Grup G bersama Bangkok Umited (Thailand), Selangor FC (Malaysia), dan Lion City Sailors FC (Singapura).
Bagi Persib, Lion City Sailors FC bukan klub yang asing. Di ACL 2 musim lalu, Maung Bandung juga berada satu grup dengan klub tersebut
Dalam dua pertemuan, Pangeran Biru bermain imbang 1-1 di kandang dan mencatat kemenangan 3-2 saat bermain di Singapura. (mcr27/jpnn)
Jadwal Pertandingan lengkap Persib di fase grup AFC Champions League Two 2025/26:
- Persib vs Lion City Sailors (18/9/2025) 19.15 WIB, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA)
- Bangkok United vs Persib (1/10/2025) 19.15 WIB, Pathum Thani Stadium
- Persib vs Selangor FC (23/10/2025) 19.15 WIB, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA)
- Selangor FC vs Persib (6/11/2025) 20.15 WIB, Stadion Petaling Jaya
- Lion City Sailors vs Persib (26/11/2025) 20.15 WIB, Stadion Bishan
- Persib vs Bangkok United (10/12/2025) 19.15 WIB, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA)