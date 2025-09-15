Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Jadwal Liga Champions 2025/2026 Pekan Ini, 4 Big Match Tersaji

Senin, 15 September 2025 – 19:45 WIB
Jadwal Liga Champions 2025/2026 Pekan Ini, 4 Big Match Tersaji - JPNN.COM
Trofi Liga Champions. Foto: editorialuefacom

jpnn.com - JAKARTA - Liga Champions 2025/2026 kembali digulirkan pada pekan ini.

Sebanyak 18 pertandingan disajikan, empat di antaranya big match.

Adapun empat big match itu ialah Juventus vs Borussia Dortmund, Bayern Muenchen vs Chelsea, Liverpool vs Atletico Madrid, dan Manchester City vs Napoli.

Baca Juga:

Juventus dan Dormutnd akan beradu di Stadion Juventus, Rabu (17/9), pukul 02.00 WIB.

Kedua tim yang sama-sama berstatus belum terkalahkan di liga masing-masing akan saling bentrok. 

Juventus memiliki statistik lebih baik, karena selalu menang dalam tiga pertandingan.

Baca Juga:

Keesokan harinya, Kamis (18/9), pukul 02.00 WIB, kompetisi sepak bola antarklub terakbar di Eropa ini menyajikan dua laga bergengsi, yaitu Liverpool vs Atletico Madrid di Anfield dan Bayern Muenchen vs Chelsea di Allianz Arena.

Liverpool yang sempurna dari empat laga di Liga Inggris, menatap penuh percaya diri menghadapi armada Diego Simeone tersebut.

Berikut jadwal Liga Champions 2025/2026 pekan ini. Empat big match akan tersaji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Champions  jadwal Liga Champions  Big Match  Juventus vs Borussia Dortmund  Bayern Muenchen vs Chelsea  Liverpool vs Atletico Madrid  Manchester City vs Napoli 
BERITA LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp