Jadwal Liga Italia: AC Milan vs Verona, Inter Bertandang ke Markas Atalanta

jpnn.com - JAKARTA - Berikut jadwal Liga Italia atau Serie A pekan ke-16. Liga Italia akan memasuki pekan ke-16 mulai Sabtu (27/12) hingga Senin (29/12).

Sejumlah laga akan tersaji pada Liga Italia pekan ini. Salah satunya ialah AC Milan vs Verona. Rossonerri akan ditantang Hellas Verona di San Siro, Milan, Minggu (28/12) pukul 18.30 WIB.

Milan wajib mengamankan poin penuh di kandang untuk bisa terus menempel ketat Inter Milan yang berada di puncak klasemen sementara.

Luka Modric dan kawan-kawan juga ingin mengembalikan performa setelah tersingkir dari Coppa Italia dan gagal di Piala Super Italia.

Di laga lainnya, Napoli akan bertandang ke markas Cremonese, Minggu (28/12) pukul 21.00 WIB. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi yang akan bertugas menahan gempuran bomber Rasmus Hojlund dan kawan-kawan.

Terlebih Napoli kini dalam mental bertanding yang cukup tinggi setelah merengkuh gelar Piala Super Italia 2025 pada pekan lalu.

Pada laga lainnya, pemuncak klasemen sementara Inter Milan akan bertandang ke markas Atalanta, Senin (29/12) pukul 02.45 WIB.

Lautaro Martinez dan kawan-kawan masih terlalu perkasa bagi Atalanta jika merujuk catatan delapan kali pertemuan terakhir kedua tim di semua kompetisi.