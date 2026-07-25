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Jadwal & Live Streaming Semifinal VNL 2026 Wanita Hari Ini

Sabtu, 25 Juli 2026 – 13:33 WIB
Jadwal & Live Streaming Semifinal VNL 2026 Wanita Hari Ini - JPNN.COM
Brasil vs Italia di Week 1 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MACAO - Banyak ajang olahraga dengan format turnamen menghadirkan semifinal yang lebih seru ketimbang final, mungkin itu juga bakal kejadian pada 4 Besar Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita, Sabtu (25/7).

Semifinal VNL 2026 Wanita pertama hari ini menghadirkan petahana Italia versus Brasil. Dalam sepulh pertemuan terakhir di ajang resmi, head to head mereka 5-5.

Italia vs Brasil saat ini berarti peringkat satu dunia vs kedua.

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Si petahana merupakan momok seluruh tim voli putri di dunia. Mereka juara bertahan VNL dua kali berturut-turut, juara bertahan Olimpiade, dan juara dunia saat ini.

Italia mengincar gelar keempat mereka di VNL dengan tim yang tak jauh berbeda dengan seblumnya, tetapi minus "nyawa" tim selama ini, yakni libero Monica De Gennaro. Istri dari pelatih Turki saat ini, Daniele Santarelli tersebut pensiun.

Sejauh ini, Italia terlihat belum mendapat masalah berarti tanpa Monica. Namun, VNL sudah memasuki fase gugur dan ada Brasil di depan mata.

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Brasil telah mengumpulkan empat medali VNL, semuanya perak, termasuk tahun lalu saat dipukul Italia.

Kedua tim besar itu sudah bertemu di fase reguler VNL musim ini, di Brasil, saat itu tuan rumah menang 3-2, sekaligus menghentikan 39 kemenangan beruntun Italia di semua ajang resmi; lebih dari dua tahun.

Semifinal VNL 2026 Wanita Brasil vs Italia lebih dahulu, China vs Turki kemudian.

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TAGS   Live Streaming Semifinal VNL 2026  VNL 2026  VNL  Brasil vs Italia  China Vs Turki 

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