Jadwal MotoGP Amerika, Aprilia jadi Sorotan, Mengamuk Lagi?

jpnn.com - TEXAS - Seri ketiga MotoGP 2026, yakni MotoGP Amerika Serikat hadir di Circuit of The Americas, Austin, Texas, akhir pekan ini.

MotoGP Amerika 2026

Jumat (27/3)

22.45-23.30 WIB: Free Practice 1

Sabtu (28/3)

03.00-04.00: Practice

22.10-22.40 WIB: Free Practice 2

22.50-23.05 WIB: Qualifying 1

23.15-23.30 WIB: Qualifying 2

Minggu (29/3)

03.00 WIB: Sprint 10 Laps

22.40-22.50 WIB: Warm Up

Senin (30/3)

03.00 WIB: Grand Prix 19 Laps

Menjelang MotoGP Amerika 2026 itu bergulir, sorotan kini tertuju kepada Aprilia.

Pabrikan Italia itu menempatkan pembalapnya, yaitu Marco Bezzecchi sebegai pemenang race atau grand prix (balapan utama) di dua seri awal, Thailand dan Brasil.

Di Brasil pekan lalu, Aprilia bahkan memasang Bezzecchi dan rekan setimnya, Jorge Martin, finis 1-2.

“Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah tetap rendah hati dan bekerja dengan cara yang sama seperti yang telah kami lakukan selama ini," ujar Bos Aprilia Massimo Rivola.

"Saya tahu, cepat atau lambat kami akan memiliki masalah karena mempunyai dua pembalap yang kencang."

“Jorge (Martin) masih punya ruang untuk berkembang, karena jarak tempuhnya yang masih rendah dengan motor ini,” kata Rivola.