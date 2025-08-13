Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jadwal MotoGP Austria 2025, Seharusnya Ini Saat Pecco Mengalahkan Marc Marquez

Rabu, 13 Agustus 2025 – 10:18 WIB
MotoGP 2025. Foto: Javier Soriano/AFP

jpnn.com - SPIELBERG - Seri ke-13 MotoGP 2025, MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg hadir akhir pekan ini.

Puncak persaingan, yakni race atau grand prix digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI.

Marc Marquez masih menjadi favorit utama; pembalap yang harus dikalahkan para pesaingnya.

"Bisakah Marc Marquez dihentikan? Menorehkan sejarah dengan menjadi pembalap pertama Ducati yang meraih lima kemenangan beruntun, Marc Marquez datang ke Austria dengan keunggulan 120 poin di klasemen," kupasan di laman MotoGP.

"Namun, MotoGP Austria sebenarnya menjadi salah satu kelemahannya (Marc) dalam beberapa tahun terakhir. Podium terakhirnya pada 2019, setelah pertarungan dengan Andrea Dovizioso. Dengan obsesinya pada kemenangan, adakah yang bisa menghentikan Marc?"

Sementara itu, Francesco 'Pecco' Bagnaia tak terkalahkan di Red Bull Ring sejak 2022.

"Mungkinkah ini tempat Pecco menaklukkan Marc." (mgp/jpnn)

MotoGP Austria 2025
Jumat (15/8)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (16/8)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 14 Laps
Minggu (17/8)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix/Race 28 Laps

Seri ke-13 MotoGP 2025, MotoGP Austria 2025, hadir akhir pekan ini. Pecco Bagnaia punya catatan manis.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

