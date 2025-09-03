Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jadwal MotoGP Catalunya: Tantangan Unik Buat Marc Marquez

Rabu, 03 September 2025 – 07:42 WIB
Jadwal MotoGP Catalunya: Tantangan Unik Buat Marc Marquez - JPNN.COM
Marc Marquez di depan. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - BARCELONA - Seri ke-15 dari 22 balapan MotoGP 2025 hadir akhir pekan ini; MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona.

Seperti yang sudah biasa terjadi di musim ini, sorotan selalu tertuju kepada Marc Marquez.

Suka atau tak suka, Marc mencuri semua perhatian. Publik menunggu seperti apa dia akan meraih kemenangan, atau apakah dia sial.

Baca Juga:

MotoGP Barcelona sejatinya bukan balapan yang disukai Marc Marquez. Namun, di beberapa seri sebelumnya yang juga bukan lokasi favoritnya, Marc bisa menang.

Sejak Circuit de Barcelona-Catalunya -yang juga dikenal sebagai Circuit de Montmelo, menjadi tuan rumah MotoGP pada 1992 beberapa pembalap silih berganti menjadi pemenang.

Marc yang mengincar kemenangan ke-8 beruntun musim ini (setelah di Hungaria, Austria, Ceko, Jerman, Belanda, Italia, dan Aragon) pantas tertantang untuk menang di Catalunya, meski sudah tinggal menunggu waktu saja meraih gelar Juara Dunia MotoGP 2025.

Baca Juga:

Marc baru dua kali memenangi MotoGP Catalunya, yakni pada 2014 dan 2019. Itu masih jauh dari jumlah kemenangan terbanyak yang dikoleksi oleh Valentino Rossi; tujuh kali. Atau, jumlah kemenangan Jorge Lorenzo di Catalunya; lima kali.

Marc berada di posisi ketiga jumlah kemenangan terbanyak di Catalunya, bersama Wayne Rainey, Mick Doohan, Alex Criville, Casey Stoner, Pecco Bagnaia, dan Fabio Quartararo.

Lihat jadwal lengkap MotoGP Catalunya, klasemen MotoGP, dan kalender lengkap MotoGP 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Catalunya  Marc Marquez  MotoGP  Klasemen MotoGP 
BERITA MOTOGP CATALUNYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp