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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jadwal MotoGP Ceko 2026 & soal Helm Khusus Marc Marquez

Jumat, 19 Juni 2026 – 07:01 WIB
Jadwal MotoGP Ceko 2026 & soal Helm Khusus Marc Marquez - JPNN.COM
Helm Marc Marquez, khusus di MotoGP Ceko 2026. Foto: Estrella Galicia-Motosan

jpnn.com - BRNO - Seri ke-9 MotoGP 2026, yakni MotoGP Ceko di Automotodrom Brno hadir akhir pekan ini.

Latihan bebas 1 bakal digelar Jumat (19/6) sore WIB.

MotoGP Ceko 2026
Jumat (19/6)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (20/6)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 10 Laps
Minggu (21/6)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 21 Laps

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MotoGP Ceko ini juga menandai hubungan spesial Marc Marquez dengan salah satu sponsornya, Estrella Galicia.

Marc tiba di Brno dengan helm khusus untuk peringatan 120 tahun Estrella Galicia.

Desainnya memberikan penghormatan kepada peringatan 120 tahun Estrella Galicia, sebuah perusahaan yang didirikan pada 1906 dan sebuah kebetulan simbolis bahwa MotoGP Ceko dimulai pada 19 06, 19 Juni.

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Helm yang akan dikenakan Marc menampilkan dasar yang didominasi warna putih, dengan komposisi segi enam atau bintang berujung enam di atas latar belakang biru. Desain tersebut menggabungkan referensi langsung ke elemen budaya dan produktif yang terkait dengan Galicia.

"Ini soal hubungan hubungan keluarga," kata Marc Marquez.

MotoGP Ceko 2026 di Automotodrom Brno hadir akhir pekan ini. Lihat jadwal lengkapnya di sini.

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TAGS   MotoGP Ceko  Jadwal MotoGP Ceko  Motogp ceko 2026  Helm Marquez  Marc Marquez  MotoGP 
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