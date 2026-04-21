JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Rekor Jerez Menanti, Mampukah Marc Marquez Bangkit?

Selasa, 21 April 2026 – 10:01 WIB
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Adriano Machado.

jpnn.com - MotoGP 2026 memasuki seri Eropa lewat balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Seri keempat MotoGP 2026 itu akan berlangsung pada 24-26 April mendatang.

Balapan ini diprediksi menghadirkan tensi tinggi sejak sesi sprint race hingga main race.

Sorotan langsung mengarah kepada Marc Marquez yang dipastikan siap tampil penuh di Jerez.

Sirkuit yang dibuka pada 1984 itu bukan arena asing bagi Marquez.

Tercatat, Marquez sebagai salah satu pembalap aktif dengan koleksi kemenangan terbanyak di MotoGP Spanyol, yakni tiga kali, sejajar dengan Francesco Bagnaia.

Meski begitu, persaingan musim ini menghadirkan dinamika berbeda.

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi tampil konsisten dan kini memimpin klasemen, sedangkan Marquez belum sekali pun meraih kemenagnan di MotoGP 2026.

Jerez kembali memanggil. Simak jadwal MotoGP Spanyol 2026 saat Marc Marquez diuji di trek favoritnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

