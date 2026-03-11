Jadwal One Way, Contraflow, dan Ganjil Genap Mudik Lebaran 2026

jpnn.com - KARAWANG – Berikut ini jadwal penerapan sistem satu arah (one way), lawan arus (contraflow), dan ganjil genap di kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama pada masa mudik Lebaran 2026.

Polres Karawang, Jawa Barat, mulai menyosialisasikan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut.

Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Jabar, Selasa (10/3) menyampaikan sejumlah skema rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan serta menjaga kelancaran arus mudik di ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga Trans Jawa.

Baca Juga: Daftar 22 Bengkel Siaga Chery dan Promo Selama Mudik Lebaran 2026

Untuk rekayasa lalu lintas one way akan diberlakukan dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Semarang-Solo pada 17–20 Maret 2026 pukul 12.00-00.00 WIB.

Sementara contraflow diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek KM 47-70 pada 17-22 Maret 2026 dengan waktu menyesuaikan kondisi arus lalu lintas di lapangan.

Jadwal Ganjil Genap

Mengenai sistem ganjil genap, itu akan diberlakukan pada 20 Maret 2026 pukul 14.00-00.00 WIB di ruas Tol Karawang Barat KM 47 hingga Kalikangkung KM 414 serta Tol Tangerang hingga Merak.

Pihak dari Polres Karawang mengimbau agar masyarakat senantiasa mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas demi kelancaran perjalanan pada musim mudik lebaran.

Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah menyampaikan, pengamanan akan dibagi ke dalam beberapa fase, mulai dari arus mudik, pengamanan Salat Ied, hingga pemantauan destinasi wisata selama libur panjang.