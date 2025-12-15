Jadwal Padat Bikin Persib Hancur di Ternate

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tersungkur saat menghadapi Malut United dalam pertandingan tunda pekan ke-12 BRI Super League.

Pasukan Bojan Hodak kalah 0-2 pada laga yang digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12/2025). Ini menjadi kekalahan ketiga Persib di sepanjang musim 2025/26.

Sebelumnya, Maung Bandung juga menyerah saat bertemu dengan Persijap Jepara (2-1) dan Persita Tangerang (2-1).

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan kelelahan menjadi faktor utama dari kekalahan anak asuhnya.

Persiapan matang yang sudah dilakukan tim di Bandung, seketika buyar karena jauhnya perjalanan yang harus ditempuh para pemain menuju Ternate.

"Tak banyak yang bisa saya katakan, semuanya sudah terlihat. Karena kami baru bermain, melakukan perjalanan, dan waktu kami beristirahat, ini memberikan dampak besar bagi kami," kata Tolic dikutip, Senin (15/12).

"Kami tidak cukup siap untuk bertanding. Saat kami keluar bermain, kami sudah berusaha mengerahkan yang terbaik," sambungnya.

Igor tak membantah jika performa anak asuhnya kurang maksimal. Mereka baru saja menyelesaikan pertandingan ke-6 dalam tiga pekan terakhir.