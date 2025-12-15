Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Padat Bikin Persib Hancur di Ternate

Senin, 15 Desember 2025 – 11:47 WIB
Malut United vs Persib Bandung di laga tunda pekan ke-12 Super League. Foto: persib

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tersungkur saat menghadapi Malut United dalam pertandingan tunda pekan ke-12 BRI Super League.

Pasukan Bojan Hodak kalah 0-2 pada laga yang digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12/2025). Ini menjadi kekalahan ketiga Persib di sepanjang musim 2025/26.

Sebelumnya, Maung Bandung juga menyerah saat bertemu dengan Persijap Jepara (2-1) dan Persita Tangerang (2-1).

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan kelelahan menjadi faktor utama dari kekalahan anak asuhnya.

Persiapan matang yang sudah dilakukan tim di Bandung, seketika buyar karena jauhnya perjalanan yang harus ditempuh para pemain menuju Ternate.

"Tak banyak yang bisa saya katakan, semuanya sudah terlihat. Karena kami baru bermain, melakukan perjalanan, dan waktu kami beristirahat, ini memberikan dampak besar bagi kami," kata Tolic dikutip, Senin (15/12).

"Kami tidak cukup siap untuk bertanding. Saat kami keluar bermain, kami sudah berusaha mengerahkan yang terbaik," sambungnya.

Igor tak membantah jika performa anak asuhnya kurang maksimal. Mereka baru saja menyelesaikan pertandingan ke-6 dalam tiga pekan terakhir.

Persib Bandung menelan kekalahan ketiga di musim ini setelah takluk dari Malut United dengan skor 0-2.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Ternate  Malut United  BRI Super League 
