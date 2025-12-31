Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Pekan ke-16 Super League, Persib Dapat Laga yang Sangat Penting

Rabu, 31 Desember 2025 – 14:05 WIB
Jadwal Pekan ke-16 Super League, Persib Dapat Laga yang Sangat Penting - JPNN.COM
Bek Persib Bandung Julio Cesar (kiri). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan berkunjung ke kandang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Senin (5/1) pada laga pekan ke-16 Super League.

Laga ini tak kalah penting setelah Persib merebut posisi nomor satu dari tangan Borneo FC Samarinda.

Bek Persib asal Brasil Julio Cesar berpendapat setiap lawan yang akan menghadapi timnya selalu punya motivasi dua kali lipat. Semua tim ingin berusaha mengalahkan Persib.

Baca Juga:

“Pertandingan berikutnya melawan Kediri, kami akan bermain tandang, ini pertandingan yang sangat penting. Setiap tim yang bertanding melawan Persib selalu mengerahkan semua kekuatannya menghadapi kami,” kata Julio Cesar.

Dia pun bertekad untuk melanjutkan tren positif mereka seusai menang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dan PSM Makassar. Kemenangan di akhir tahun adalah sebuah kabar bahagia, kini Maung Bandung wajib fokus. 

“Sekarang kami ada di urutan pertama dan kami meraih kemenangan di akhir tahun. Kami harus menjaga tren kemenangan ini, kami harus tetap fokus. Memang ini akan menjadi laga tandang yang sulit tapi saya rasa kami bisa menang di sana. Jadi, kami hanya memikirkan tiga poin,” ujarnya. (il/jpnn)

Baca Juga:

Jadwal Pekan ke-16 dan Klasemen Super League
Jadwal Pekan ke-16 Super League, Persib Dapat Laga yang Sangat Penting
Jadwal Pekan ke-16 Super League, Persib Dapat Laga yang Sangat Pentingileague

Laga ini tak kalah penting setelah Persib merebut posisi nomor satu dari tangan Borneo FC Samarinda.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  jadwal Super League  persik vs persib  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp