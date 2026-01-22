Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Pekan ke-18 Super League: Hari Ini Persija vs Madura United, Persis vs Borneo FC

Jumat, 23 Januari 2026 – 03:12 WIB
Jadwal Pekan ke-18 Super League: Hari Ini Persija vs Madura United, Persis vs Borneo FC
Suporter Persija Jakarta dalam sebuah pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut jadwal pekan ke-18 Super League yang akan dimulai hari ini Jumat 23 Januari 2026.

Pada pekan ke-18 Super League ada pertandingan menarik seperti Persib Bandung menjamu PSBS Biak hingga Persija Jakarta menantang Madura United.

Pertandingan Persib vs PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (25/1) pukul 19.00 WIB, demikian catatan I.League.

Persib Bandung tentu ingin mengemas kemenangan pada pertandingan ini demi mempertahankan posisi pertama di klasemen sementara setelah memiliki 38 poin dari 17 pertandingan, hanya unggul satu poin dari Borneo FC di peringkat kedua.

Di sisi lain, PSBS Biak datang menantang Persib Bandung dengan modal positif setelah pada pekan sebelumnya berhasil menghancurkan Bhayangkara FC 4-1.

Selain itu, kemenangan juga benar-benar dibutuhkan PSBS Biak yang kini menempati peringkat ke-15 klasemen sementara Super League, hanya unggul enam poin dari zona degradasi.

Sementara itu, Persija vs Madura United pada pekan ke-18 Super League di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (23/1) pukul 19.00 WIB.

Persija Jakarta dipastikan membidik kemenangan pada pertandingan ini untuk menjaga posisi mereka di papan atas klasemen sementara, sekaligus mencari peluang untuk naik ke peringkat pertama.

Jadwal pekan ke-18 Super League yang dimulai hari ini Jumat 23 Januari 2026

