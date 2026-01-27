Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Pekan ke-19 Super League, Fan Persib Harus Bersabar

Selasa, 27 Januari 2026 – 07:30 WIB
Anda pasti tahu yang mana Layvin Kurzawa. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menjaga puncak klasemen Super League berkat kemenangan tipis dari PSBS Biak pada pekan ke-18 di Stadion GBLA, Minggu (25/1).

Sebelum meladeni PSBS, Persib sempat digusur Borneo FC Samarinda ke urutan kedua.

Kini urutannya, Persib, Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United di Top 4. Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya melengkapi papan atas (Top 6).

Kemudian PSIM Yogyakarta, Bali United, Bhayangkara FC, Dewa United, Arema FC, dan PSM Makassar di papan tengah.

Klasemen Super League
Persik Kediri, Madura United, PSBS Biak, Persijap Jepara, Semen Padang, dan Persis Solo menghuni papan bawah.

Pekan ke-19 bergulir pada 30 Januari-2 Februari.

Salah satu yang ditunggu pada pekan ke-19 ini ialah berani atau tidaknya Persib Bandung menurunkan bek anyarnya yang memikul beban sebagai pemain kelas dunia, yakni Layvin Kurzawa.

Persib Bandung sempat disalip Borneo FC, persaingan 3 Terbawah sengit. Cek klasemen Super League.

