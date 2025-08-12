Jadwal Pekan ke-2 dan Klasemen BRI Super League

Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:23 WIB

jpnn.com - MALANG - Pekan pertama BRI Super League 2025/26 dibuka dengan fantastis.

Persija Jakarta dan Arema FC tampil paling mengesankan, terbukti dengan jumlah gol yang mereka cetak.

Macan Kemayoran Jakarta menang 4-0 dari Persita Tangerang, sedangkan Singo Edan Malang memukul PSBS Biak 4-1.

Pada dua laga tersebut muncul catatan brace pertama dan hattrick pertama BRI Super League musim ini.

Brace atau dua gol dalam satu pertandingan, dicetak winger Persija Allano Lima.

“Saya sangat senang dengan tiga poin. Saya juga senang karena bisa mencetak dua gol, dan itu berkat dukungan dari teman-teman semua. Kami saling mendukung untuk meraih kemenangan ini,” kata Allano.

Sementara itu, di Stadion Kanjuruhan Malang, hattrick pertama musim ini dicetak Dalberto Luan Belo.

Tiga gol yang dicatatkan Dalberto itu juga menjadi hattrick pertama bagi Dalberto di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia. Sebelumnya, sejak merumput di Indonesia pada musim 2023/2024, Dalberto belum sekali pun mencetak tiga gol dalam satu pertandingan.