JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Pekan ke-4 BRI Super League: Aduh, Berat Buat Persija

Rabu, 27 Agustus 2025 – 07:46 WIB
Pasukan Persija Jakarta.

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta kembali harus melakoni big match di BRI Super League.

Setelah meladeni Malut United di pekan ketiga (1-1), Persija harus berhadapan dengan Dewa United di pekan ke-4.

Persija bertandang, menyandang status sebagai tamu di Banten International Stadium, Serang, Jumat (29/8) malam WIB.

Itu bakal berat buat Persija, lantaran selain away, tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus menghadapi klub bertabur bintang yang sepertinya sudah mulai menemukan 'kebersamaan'.

Laga itu sangat penting buat Dewa United yang sedang berupaya memperbaiki peringkat setelah meraih hasil minor pada dua laga awal (1-3 vs Malut United dan 0-2 vs Semen Padang), tetapi akhirnya meraih kemenangan cantik 3-1 dari Persik Kediri.

Namun, Persija juga boleh sedikit membusungkan dada, karena punya keunggulan head to head.

Dalam enam pertemuan, Persija meraih tiga kemenangan, sekali imbang, dua kali keok.

Tukang Racik Persija Jakarta Mauricio Souza menyadari Dewa United bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan.

Pekan ke-4 BRI Super League bakal ramai dan seru nih. Lihat jadwalnya di sini dan cek klasemen.

