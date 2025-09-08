Jadwal Pekan ke-5 BRI Super League, Ada 4 Partai Besar

jpnn.com - JAKARTA - BRI Super League yang libur lantaran jeda internasional bakal bergulir kembali akhir pekan ini.

Dari sembilan laga di pekan ke-5, empat di antaranya bisa disebut big match, yakni Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, Arema FC vs Dewa United, PSIM Yogyakarta vs Borneo FC, dan Persija Jakarta vs Bali United.

Persija Jakarta mengawali musim Super League 2025/26 dengan tak terkalahkan dari empat laga.

Dari empat pertandingan pertama, Persija sukses meraih hasil positif dengan catatan tiga kemenangan dan satu kali imbang. Pada pekan pertama, Macan Kemayoran menang 4-0 atas Persita, kemudian berlanjut dengan kemenangan 3-0 atas Persis, imbang 1-1 dengan Malut United, dan terakhir menang 3-1 atas Dewa United.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan bahwa mentalitas tangguh para pemainnya menjadi kunci di awal musim.

Menurut Mauricio, konsistensi itu tidak lepas dari tekad para pemainnya untuk selalu tampil maksimal, baik di kandang maupun saat melakoni laga tandang. Sebab, selain fisik, teknik, dan taktik, mentalitas sebuah tim adalah faktor vital dalam menentukan hasil akhir.

“Tujuannya adalah menang, termasuk saat bermain di kandang lawan. Jika ingin menjadi juara, maka harus tampil kuat di kandang lawan,” tutur Mauricio. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-5 dan Klasemen BRI Super League

