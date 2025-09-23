Close Banner Apps JPNN.com
Jadwal Pekan ke-7 BRI Super League, Ini Ujian Sesungguhnya

Selasa, 23 September 2025 – 08:12 WIB
Jadwal Pekan ke-7 BRI Super League, Ini Ujian Sesungguhnya
Salah satu pemain asing milik Dewa United Privat Mbarga. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Setidaknya ada tiga big match di pekan ke-7 BRI Super League akhir pekan ini, yakni Dewa United vs Persebaya, PSM Makassar vs PSIM Yogyakarta, dan Borneo FC vs Persija Jakarta.

Juru Taktik Dewa United Jan Olde Riekerink menyebut laga melawan Persebaya pada Jumat (26/9) bisa menjadi ujian sesungguhnya buat timnya.

Dewa United tampak mulai menemukan irama terbaik setelah di awal musim tampil loyo.

"Kami sempat mendapat performa terbaik, tetapi tidak konsisten. Saya tidak bisa menyalahkan pemain karena di pertandingan segalanya bisa terjadi,” kata Riekerink.

Pada pekan ke-6, Dewa United tampil cantik saat meladeni PSBS Biak.

Untuk laga itu, Riekerink memberi pujian khusus kepada Ricky Kambuaya.

Dia bilang Ricky pemain spesial dan penting.

"Ya, kapten kami. Dia pemain bagus," katanya.

Ada tiga pertandingan pekan ke-7 BRI Super League yang di atas kertas menjanjikan tensi tinggi.

