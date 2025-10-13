Jadwal Pekan ke-9 BRI Super League: Madura United Punya Ramuan Baru

jpnn.com - SERANG - Pekan ke-9 BRI Super League bakal bergulir akhir pekan ini, dibukan dengan duel Dewa United vs Madura United di Banten International Stadium, Kamis (16/10).

BRI Super League langsung menghadirkan pekan ke-9, lantaran pekan ke-8 dipindah ke tanggal 27-30 Desember menyusul jeda internasional akhir pekan lalu.

Pelatih Madura United Angel Alfredo Vera memastikan anak asuhnya sudah siap setelah memanfaatkan jeda kompetisi.

Alfredo mengatakan, kondisi fisik anak asuhnya meningkat.

"Kami manfaatkan waktu untuk meningkatkan kondisi fisik, dan persiapan dengan baik untuk melawan Dewa United. Kami tahu pertandingan itu tidak akan mudah, tetapi ini waktu yang bagus buat kami," katanya.

Alfredo juga mengaku telah mengutak-atik starting line up melalui sejumlah pertandingan persahabatan pada jeda kompetisi ini.

Dia mengatakan timnya menemukan formula baru. Namun, pilihan tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu.

"Ini masih sisa beberapa hari (pertandingan). Kami sudah tahu kemungkinan siapa yang akan main. Namun, masih ada waktu dua-tiga hari untuk berubah," kata pelatih asal Argentina ini.